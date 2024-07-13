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        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:47
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        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Fedaioğlu mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

        Türk milletinin cesaretinin ve kararlılığının o gece ortaya çıktığını vurgulayan Fedaioğlu, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz 2016'da bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı destansı bir direniş ortaya koydu. 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemiz hain bir darbe girişimine maruz kalmış, ancak milletimizin cesareti, kararlılığı ve iman gücüyle bu alçakça girişim bertaraf edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla o gece meydanlarda toplanan, tankların, tüfeklerin önüne cesaretle duran her bir vatandaşımız, demokrasimizin yılmaz bekçileri olduklarını tüm dünyaya göstermişlerdir. 15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bir dirilişin de sembolüdür. O gece, milletimizin ortak değerleri etrafında nasıl kenetlendiğini, nasıl bir ve beraber olduğunu bir kez daha gördük. Bu ruh, bizlere geleceğe umutla bakma gücü vermektedir. 15 Temmuz, modern silahların, uçakların ve tankların millet iradesi karşısında anlam ifade etmediğinin, söz konusu vatan, bayrak ve bağımsızlık ise Türk milletinin asla boyun eğmeyeceğinin kanıtıdır."

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