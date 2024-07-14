Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hüseyin Yıldız (26) idaresindeki 27 SV 004 plakalı motosiklet ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada yaralanan Yıldız'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yıldız, burada yapılana müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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