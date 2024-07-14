Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Gaziantep'te belediye başkanları, parti ve sektör temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz'un Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının göstergesi olduğunu belirterek, "O gece Türkiye’nin yerle yeksan olması için harekete geçen hainler; ertesi güne ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyeceklerini, bayrağımızı indiremeyeceklerini, ezanlarımızı susturamayacaklarını, bu ülkeye diz çöktüremeyeceklerini, bu halka boyunduruk vuramayacaklarını anlamanın kahrıyla gerçeklere uyandılar." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ/PDY tarafından Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen alçak darbe girişiminin, Cumhurbaşkanının liderliğinde, kahraman millet tarafından bertaraf edilişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şehitleri saygı, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de ne Türkiye'yi içeriden yıkmak isteyen hain mihrakların ne de vatan üzerinde emelleri olan dış mihrakların aziz Türk milletine gücü yetmeyeceğini kaydetti.