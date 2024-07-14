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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:04
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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Gül, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilçede yapımı devam eden 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi ve Nizip Fıstık Kent Konut alanını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Nizip Kültür ve Kongre Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Gül, ardından AK Parti Nizip İlçe Başkanı Muharrem Cankesen'i ziyaret etti.

        Gül daha sonra vefat eden CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

        Gül, ardından beraberindekilerle Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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