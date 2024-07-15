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        Gaziantep'te 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otobüste 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 08:46 Güncelleme: 15.07.2024 - 08:48
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        Gaziantep'te 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otobüste 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler Nurdağı ilçesinde huzur ve güven uygulaması düzenledi.

        Operasyonda, bir otobüsün bagajında battaniyeye sarılı olarak taşınan ve kargo olarak verildiği tespit edilen 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Dedektör köpeğinde kullanıldığı operasyona ilişkin otobüs firması ve kargo sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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