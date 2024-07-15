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        15 Temmuz'un "acı anılar"ı Gaziantep'teki müzede hatırlatılıyor

        Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anıları diri tutmak isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:51
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        15 Temmuz'un "acı anılar"ı Gaziantep'teki müzede hatırlatılıyor
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        Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anıları diri tutmak isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

        Merkez Şehitkamil ilçesi İstasyon Park'ta 2017'de açılan müzede, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananlar, dakika dakika dijital olarak anlatılıyor.

        Müzede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması gibi önemli anların yer aldığı videolar, telefon, tablet ve televizyon ekranlarından aktarılırken halkın sokağa çıktığı anlar, ışık ve ses yerleştirmeleriyle hatırlatılıyor. 15 Temmuz şehitlerinin vesikalık fotoğraflarıyla oluşturulan bölüm de vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Müzenin rehberi Sevim Ak, AA muhabirine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında açılan müzenin Türkiye'nin ilk 15 Temmuz Müzesi olduğunu hatırlattı.

        Yılın her günü ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Ak, 15 Temmuz günlerinde ise yoğunluğun katlandığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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