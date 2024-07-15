15 Temmuz'un "acı anılar"ı Gaziantep'teki müzede hatırlatılıyor

Yılın her günü ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Ak, 15 Temmuz günlerinde ise yoğunluğun katlandığını vurguladı.

Müzenin rehberi Sevim Ak, AA muhabirine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında açılan müzenin Türkiye'nin ilk 15 Temmuz Müzesi olduğunu hatırlattı.

Müzede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması gibi önemli anların yer aldığı videolar, telefon, tablet ve televizyon ekranlarından aktarılırken halkın sokağa çıktığı anlar, ışık ve ses yerleştirmeleriyle hatırlatılıyor. 15 Temmuz şehitlerinin vesikalık fotoğraflarıyla oluşturulan bölüm de vatandaşların ilgisini çekiyor.

Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anıları diri tutmak isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

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