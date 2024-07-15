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        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan 15 Temmuz mesajı

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:56
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        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan 15 Temmuz mesajı
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        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, darbe girişimini püskürten kahraman Türk milletine minnettar olduğunu belirtti.

        15 Temmuz'da milletin iradesiyle, milli birlik için tek yürek olduklarını ve hep birlikte kazandıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti.

        "15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine göz diken FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerini lanetliyorum. Bizlere Cumhuriyeti armağan eden ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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