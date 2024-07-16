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        Nizip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:45
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        Nizip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
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        Gaziantep’in Nizip ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kültür Parkı’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua da edildi.

        Kaymakam Osman Uğurlu, yaptığı konuşmada, "Millet destanının yazıldığı bu günde vatan savunmasında gözünü kırpmadan milleti, vatanı, bayrağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, mücadele ruhlarını hiçbir zaman kaybetmeyen kahraman gazilerimizi de minnetle anıyor, sağlıklı uzun bir ömür diliyor, milli irademize sahip çıkan değerli hemşerilerime ise sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

        Program, İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik yaptığı dua ve ikramların sunulmasıyla sona erdi.

        Programa Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, protokol üyeleri, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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