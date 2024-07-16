Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep'teki etkinlikler, İstasyon Meydanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretiyle başladı.

Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar, müze ziyaretinin ardından kortej halinde etkinliklerin düzenleneceği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Akşam namazı kılınması, saygın duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi. Vali Çeber, konuşmasında, şehitlere rahmet dileyerek, "Tarihin hiçbir döneminde alçaklara ve hainlere fırsat vermediği gibi 15 Temmuz'da da fırsat vermeyen bu aziz milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Bu büyük devletin, milletiyle kucaklaşmayı, Cumhurbaşkanımızın bir tek sözüyle meydanları doldurmayı beceren bu devletin bir kamu görevlisi olmaktan, bir valisi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ekranlara canlı aktarıldığı programda sancak koşusunu gerçekleştiren gençler, Vali Kemal Çeber'e sancağı devretti. "15 Temmuz Spor Yarışmaları"nda derece alan öğrencilere madalyalarının verildiği törende, ilahi dinlendi ve sela okundu. - Şanlıurfa Şanlıurfa'daki etkinlikler Rabia Meydanı'nda yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak, etkinliğe yaklaşık 3 bin kişinin katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen sancak koşusuna katılan gençler sancağı Vali Şıldak'a takdim etti. Etkinlikte gerçekleştirilen semazen gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı. Etkinliklere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - Adıyaman Adıyaman Valiliği öncülüğünde hazırlanan etkinlik, Valilik binası önündeki kortej yürüyüşüyle başladı. Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nda başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen sancak koşusuna katılan gençler sancağı Adıyaman Valisi Osman Varol'a takdim etti. Etkinliğe, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve diğer ilgililerle vatandaşlar katıldı. - Malatya

Malatya Sümerpark'ta düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, yaptıkları sancak koşusunda taşıdıkları sancağı Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Malatya Valisi Ersin Yazıcı'ya teslim etti. Yazıcı, konuşmasında, bugün kahramanlıkları anmak için toplandıklarını söyledi. Malatya'nın bu destansı mücadeledeki duruşuyla milletin birliğine ve kardeşlik şuuruna olan bağlılığını bir kez daha gösterdiğini anlatan Yazıcı, şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını yad ederken bu büyük milletin ne denli güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile 15 Temmuz gazisi başkomiser Kemal Cavit Akdemir'in konuşmasının ardından Malatya İl Müftülüğü musiki korosu ve Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Programa 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej halinde "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Onikişubat Parkında toplanan vatandaşlar, slogan atarak tekbir getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaklaşık 100 metrelik dev Türk bayrağı ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne kadar yürüyenlere, polis ekipleri de eşlik etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine, birlik ve beraberliğine, kasteden hain FETÖ'ye, Kahramanmaraş'ta ve tüm Türkiye'de en ağır darbenin vurulduğu gün olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları olduğunu belirtti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de hain darbe girişimine karşı el ele, omuz omuza verilen direnişin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz temalı kısa film gösterimi gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar oluşturulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" sonrası Down sendromlu Gökhan Poyraz ve Abdullah Ardıç, Vali Ünlüer'e sancağı teslim etti. Sancak teslim töreni, kısa film gösterimi, mehteran konseri, Mehmet Mercan ve ekibinin şiir dinletisi, kaside ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Öte yandan Elbistan ilçesinde de etkinlikler düzenlendi. - Kilis Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi'nde şehitler için mevlit okundu. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılar, meydandaki 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının ve özgeçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Sancak koşusuna katılan gençler, sancağı Kilis Valisi Tahir Şahin'e takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Kilis Valisi Tahir Şahin, 15 Temmuz 2016’da Türk milletinin tarihi bir destan yazdığını vurguladı. O gece Türk milletinin tek yürek olduğunu belirten Vali Şahin, "Kahraman ordumuza sızan, bir avuç FETÖ'cü hainin başlattığı darbe girişimine karşı, 7'den 70'e, kadını erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek oldu." diye konuştu. Etkinlikte gerçekleştirilen Mehteran gösterisi katılımcılardan ilgi gördü.