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        Gaziantep Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu sürüyor

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi'nin mezun olan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:52
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        Gaziantep Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu sürüyor
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi'nin mezun olan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, mezun olan öğrenciler için Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, törendeki konuşmasında, öğrenciler tebrik ederek, "Hem öğrencilerimize hem de velilerimize şunu söylemek istiyorum; ne zaman ihtiyacınız olursa Gaziantep Üniversitesinin kapısı sizlere açıktır." ifadelerini kullandı.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da üniversitenin mezun olan öğrenciler için de eğitim kapısı olmaya devam edeceğini kaydetti.

        GAÜN Hukuk Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Esra Siverekli de mezun öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

        "Hayata ve sizden adalet bekleyen insanlara verebileceklerinizin en iyisini, en doğrusunu vermeye gayret edin. Gayretiniz onlara umut olsun, ışık olsun. Attığınız her adımda 'ben nasıl daha fazla katkı verebilirim' telaşı ile yürüyün ki, hak temelli yürüdüğünüz bu yollar, izlerinizle dolu ömrünüz olsun. Bu yolda ve yolculuklarınızda size yol gösteren, eğitim hayatınıza destek sağlayan büyükleriniz olarak güvenimiz tamdır."

        Tören öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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