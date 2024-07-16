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        Gaziantep Havalimanı'nda tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi

        Gaziantep Havalimanı'nda, bir yolcunun üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:18
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        Gaziantep Havalimanı'nda tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi
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        Gaziantep Havalimanı'nda, bir yolcunun üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Gaziantep Havalimanı'nda İstanbul'a gidecek olan E.E'nin üst aramasını yapan ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 sikke ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.E, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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