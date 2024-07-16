Gaziantep Havalimanı'nda tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi
Gaziantep Havalimanı'nda, bir yolcunun üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi.
Gaziantep Havalimanı'nda, bir yolcunun üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Gaziantep Havalimanı'nda İstanbul'a gidecek olan E.E'nin üst aramasını yapan ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.E, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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