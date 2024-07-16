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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:04
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kartal Mahallesi yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir ve Nurdağı belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 13 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracı ve iş makineleriyle yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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