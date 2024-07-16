Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Büyükşehir ve Nurdağı belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 13 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracı ve iş makineleriyle yangına müdahale etti.

İlçeye bağlı Kartal Mahallesi yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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