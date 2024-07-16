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        Gaziantep Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:58 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:58
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        Gaziantep Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli düzenlendi
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        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

        GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü yapan GAÜN Atatürkçü Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, 15 Temmuz şehitlerini saygı ve rahmetle andı.

        Milletin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulamak, demokrasiye sahip çıkmanın gerekliliğini hatırlatmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Tansü, FETÖ'nün Türkiye'nin en seçkin gençlerini devşirerek, Allah'a değil bir insana kulluk etmeyi teşvik ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine zarar verdiğini dile getirdi.

        Tansü, "Bu yapılanma, hem İslam dinine hem de Türk devlet yapısına aykırıdır ve genellikle pek çok yabancı gizli servisin 'Yeşil Kuşak' projesi çerçevesinde bu bölgede daha önce denenmiş projelerin sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısını, toprak bütünlüğünü, sistemini değiştirmeye yönelik bir teşebbüstür." dedi.

        ​​​​​​​Türkiye'de yaşanan darbe girişimlerini ve bu olayların Türkiye üzerindeki etkilerini ele alan Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan, "Ülkemiz maalesef darbe girişimlerine sıklıkla maruz kalmış bir ülkedir. Sultan 2. Abdülhamid der ki, 'Yeryüzünde hiçbir darbe yoktur ki yıkmakta gösterdiği başarıyı yapmakta göstersin', yine Alpaslan Türkeş 27 Mayıs darbesi ile ilgili şu sözleri söylemiştir, 'En kötü idare bile en iyi darbeden iyidir' bu sözler bize darbenin ortaya çıkardığı tahribatı, yıkılığı ve tamiri güç meseleleri ifade etmektedir." dedi.

        Doktor öğretim üyesi Abdulkadir Aksoy ise panelde Türk devletlerinin yönetim ilkeleri ve felsefesini ele alarak FETÖ'nün Türk devlet yapısına verdiği zararları anlattı.

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