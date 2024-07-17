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        Gaziantep'te araç yüklü çekicide yangın çıktı

        Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde arızalanan aracı taşıyan çekicide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:55
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        Gaziantep'te araç yüklü çekicide yangın çıktı
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        Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde arızalanan aracı taşıyan çekicide çıkan yangın söndürüldü.

        N.Ş'nin kullandığı 34 ZT 3149 plakalı otomobil yolda arıza yapınca yardım istedi.

        Aracı taşımak üzere yardıma gelen M.K (32) idaresindeki 80 BB 170 plakalı çekiciye yüklenen araç, sanayiye götürülmek üzere yola çıktı.

        Çekicinin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Gaziantep Noğaylar Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın, kısa sürede tırın üstündeki otomobile de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen 2 araçta da hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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