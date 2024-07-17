Gaziantep'te araç yüklü çekicide yangın çıktı

Çekicinin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Gaziantep Noğaylar Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracı taşımak üzere yardıma gelen M.K (32) idaresindeki 80 BB 170 plakalı çekiciye yüklenen araç, sanayiye götürülmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.