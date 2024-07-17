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        Nizip Kültür ve Kongre Merkezi açılışa gün sayıyor

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşası tamamlanan Nizip Kültür ve Kongre Merkezi önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:37
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        Nizip Kültür ve Kongre Merkezi açılışa gün sayıyor
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşası tamamlanan Nizip Kültür ve Kongre Merkezi önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik fuaye alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen merkezin kullanımının Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle ilgili protokol töreni düzenlendi.

        Vali Kemal Çeber, törendeki konuşmasında, Nizip ilçesinin her alanda önemli olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

        "Bugünden sonra inşallah Nizip Kültür ve Kongre Merkezimiz aktif olarak vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize hizmet verecek. İlçemizin gelişimi konusunda her şeyi çok daha dikkatli ve hassas bir şekilde konuşuyoruz. Merkezimiz bu anlamda örnek uygulamalardan birisi. Aslında birçok kurumun iş birliğinin çok güzel yansıdığı bir merkez. Merkezimizde kütüphanelerimiz ve konferans salonumuz var. Daha fazla nitelik kazandırmayı düşündüğümüz alanlar var. Bu merkezi, sosyal aktivitelerle donatacağız. Öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz buradan çok iyi bir şekilde istifade edecek."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Nizip'e bir ilçe değil, bir medeniyet şehri olarak baktığını belirterek, "İlçenin gelişmesi noktasında çok büyük gayret gösterdik. Bugün protokolünü imzalayacağımız kültür merkezinin başlangıcında büyük bir emek var. Herkes bütün gücüyle elinden geleni yaptı. İçişleri Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu noktaya geldi. Nizip Kongre ve Kültür Merkezi, çocuklar ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Merkezimizin, bin kişilik büyük bir konferans salonu var. Bunun yanında içerisinde cep sinemaları da bulunuyor. Burada bulunan Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarını da ilçedeki vatandaşlarımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Törende Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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