Gaziantep'te küflenmiş 1350 kilogram pul biber imha edildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen 1350 kilogram küflenmiş pul biber imha edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen 1350 kilogram küflenmiş pul biber imha edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Erenler Mahallesi'nde bir depoda denetim gerçekleştirdi.
Aramada, çuvalların içine konulmuş bin 350 kilogram küflenmiş sofralık pul biber ele geçirildi.
Sağlıksız olduğu tespit edilen pul biber, ekiplerin denetiminde yakılarak imha edildi.
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