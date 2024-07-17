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        Gaziantep'te küflenmiş 1350 kilogram pul biber imha edildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen 1350 kilogram küflenmiş pul biber imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:45
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        Gaziantep'te küflenmiş 1350 kilogram pul biber imha edildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen 1350 kilogram küflenmiş pul biber imha edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Erenler Mahallesi'nde bir depoda denetim gerçekleştirdi.

        Aramada, çuvalların içine konulmuş bin 350 kilogram küflenmiş sofralık pul biber ele geçirildi.

        Sağlıksız olduğu tespit edilen pul biber, ekiplerin denetiminde yakılarak imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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