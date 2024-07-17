Araban'da tahrip olan yollar onarılıyor
Gaziantep'in Araban ilçesinde tahrip olan yollar onarılıyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde tahrip olan yollar onarılıyor.
Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde hasar gören asfaltı, sıcak asfaltla onarıyor.
Kavurucu sıcakta çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe merkezindeki tahrip olan yolları kısa sürede tamamlamayı planlıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.