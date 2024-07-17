Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı

        Nizip Kültür Merkezi'nin kullanımı, yapılan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nizip Kültür Merkezi'nin kullanımı, yapılan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen Nizip Kültür Merkezi’nin kullanımı, yapılan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildi. Kültür Merkezi içerisinde ayrıca Kültür Bakanlığına ait bir de kütüphane yer alacak.

        Protokol, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Nizip Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Nizip Kaymakamlığı arasında imzalandı.

        Protokole Gaziantep Valisi Kemal Çeber’ in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz katıldı.

        Nizip ilçesinin her alanda çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Çeber şunları kaydetti:

        "Nizip Kültür Merkezi, Ali Yerlikaya Bakanımızın Valilik yaptığı dönemden başlayarak kendilerinin sonrasında Vali Davut Gül'ün ve geldiğimiz dönemde de bizim emeğimizin olduğu bir yatırım. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız tarafından inşa edildi. Büyükşehir Belediyemiz tüm bu süreçte bizlerle birlikteydi. Bugünden sonra da İnşallah Nizip Kültür ve Kongre Merkezimiz aktif olarak vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize bu birliktelik ile hizmet verecek. İlçemizin gelişimi konusunda her şeyi çok daha dikkatli ve hassas bir şekilde konuşuyoruz. Bu merkezimiz bu anlamda örnek uygulamalardan birisi. Aslında birçok kurumun iş birliğinin çok güzel yansıdığı bir merkez. Merkezimizde kütüphanelerimiz ve konferans salonumuz var. Daha fazla nitelik kazandırmayı düşündüğümüz alanlar var. Bu merkezi, şehir merkezindeki sosyal aktivitelerle donatacağız. Öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz buradan çok iyi bir şekilde istifade edecek. Nizip ilçemize ve Gaziantep ilimize hayırlı uğurlu olsun."

        Nizip'e bir ilçe değil, bir medeniyet şehri olarak baktığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sözlerine şöyle devam etti:

        "Bugün protokolünü imzalayacağımız kültür merkezinin başlangıcında büyük bir emek var. Herkes bütün gücüyle elinden geleni yaptı. İçişleri Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımızın desteğiyle bu noktaya geldi. Nizip Kongre ve Kültür Merkezi, çocuklar ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Merkezimizde bin kişilik büyük bir konferans salonu var. Bunun yanında içerisinde cep sinemaları da bulunuyor. Burada bulunan Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarını da ilçedeki vatandaşlarımızla buluşturacağız."

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!

        Benzer Haberler

        Araban'da tahrip olan yollar onarılıyor
        Araban'da tahrip olan yollar onarılıyor
        Gaziantep'te küflenmiş 1350 kilogram pul biber imha edildi
        Gaziantep'te küflenmiş 1350 kilogram pul biber imha edildi
        Nizip Kültür ve Kongre Merkezi açılışa gün sayıyor
        Nizip Kültür ve Kongre Merkezi açılışa gün sayıyor
        Gaziantep'te araç yüklü çekicide yangın çıktı
        Gaziantep'te araç yüklü çekicide yangın çıktı
        Gastronomi kentinin kurutmalıkları kavurucu sıcakta lezzetine kavuşuyor
        Gastronomi kentinin kurutmalıkları kavurucu sıcakta lezzetine kavuşuyor
        Gaziantep Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli d...
        Gaziantep Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli d...