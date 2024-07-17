Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te 5'i tır 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Gaziantep'te 5'i tır 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı yakınlarında, 5 tır ve 2 kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 33 CHR 50 plakalı tırın şoförü A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince, Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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