Gaziantep'te "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu

Gaziantep'te 28 merkezde faaliyet gösteren "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nde 28 merkezde 340 antrenörle 11 farklı branşta yoğun şekilde eğitimler sürüyor.

Merkezlerde 1-27 temmuzda tamamlanan ilk döneminde 18 bin 544 kişiye eğitim verildi.

Merkezler 29 temmuz-24 ağustos olan ikinci dönem için ise 25 bin 100 ön kayıt başvuru sayısına ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.