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        Gaziantep'te "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu

        Gaziantep'te 28 merkezde faaliyet gösteren "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:37
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        Gaziantep'te "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu
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        Gaziantep'te 28 merkezde faaliyet gösteren "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nde 28 merkezde 340 antrenörle 11 farklı branşta yoğun şekilde eğitimler sürüyor.

        Merkezlerde 1-27 temmuzda tamamlanan ilk döneminde 18 bin 544 kişiye eğitim verildi.

        Merkezler 29 temmuz-24 ağustos olan ikinci dönem için ise 25 bin 100 ön kayıt başvuru sayısına ulaştı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

        Şahin, Gaziantep'i spor şehri yapma için çalıştıklarını belirterek, "Spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam ediyor. Modern tesislerimiz ve ekipmanlarımız, sporcularımızın hizmetinde. Hocalarımız, şampiyonlarımızın başarısı için özveriyle çalışıyor. 'Spor şehri Gaziantep'te bugün ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye kararlıyız. Yeni yüzyılda, yaz okullarımızda 100 bin evladımıza eğitim vereceğiz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize güvenip evlatlarını emanet eden tüm anne ve babalara minnettarım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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