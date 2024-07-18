AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı yönetimi için 932 başvuru

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun yönetimine girmek için 932 kişinin resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 25 Haziran'da AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına atanan Fatih Muhaddis Fedaioğlu, yönetim kurulu listesini oluşturmak için mesai harcıyor.

Bu kapsamda parti yönetiminde yer almak isteyen 932 kişi resmi olarak başvuruda bulundu.

İl Başkanı Fedaioğlu, 50 kişilik asil ve 25 kişilik yedek üyeden oluşacak yönetim için başvuruda bulunan kişilerle bire bir görüşüyor.