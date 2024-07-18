Gaziantep'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde F.N.P. (20) yönetimindeki 63 AL 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki R.P. (44), A.P. (12), S.U. (40) ve M.U.U (13) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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