Gaziantep'te park halindeki 2 tır yandı

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Ağabey Mahallesinde meydana gelen olayda E.K'ya ait 27 ANL 763 plakalı tırla E.K'ya ait 27 ATM 532 plakalı tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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