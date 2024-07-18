Araban'da arazi yolları onarılıyor
Gaziantep'in Araban ilçesindeki arazi yolları onarılıyor.
Gaziantep’in Araban ilçesindeki arazi yolları onarılıyor.
Kentin en önemli tarımsal faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Araban'da üreticinin daha rahat çalışabilmesine imkan sağlamak için Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda yaz aylarında tozlu, kış aylarında ise çamur bataklığına dönen arazi yollarında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, çiftçilerin daha rahat üretim yapabilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Toprak arazi yollarına dolgu malzemeleri dökerek iş makineleriyle tesviye ettiklerini anlatan Özdemir, "Arazi yollarımızın tamamını yaz ve kış mevsimlerindeki ekim-dikim ve hasat dönemlerinde çiftçilerimiz rahatlıkla kullanabileceği normal yola kavuşturana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.