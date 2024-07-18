Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Araban'da arazi yolları onarılıyor

        Gaziantep'in Araban ilçesindeki arazi yolları onarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban'da arazi yolları onarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep’in Araban ilçesindeki arazi yolları onarılıyor.

        Kentin en önemli tarımsal faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Araban'da üreticinin daha rahat çalışabilmesine imkan sağlamak için Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda yaz aylarında tozlu, kış aylarında ise çamur bataklığına dönen arazi yollarında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, çiftçilerin daha rahat üretim yapabilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

        Toprak arazi yollarına dolgu malzemeleri dökerek iş makineleriyle tesviye ettiklerini anlatan Özdemir, "Arazi yollarımızın tamamını yaz ve kış mevsimlerindeki ekim-dikim ve hasat dönemlerinde çiftçilerimiz rahatlıkla kullanabileceği normal yola kavuşturana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        Biden'a baskılar sürüyor
        Biden'a baskılar sürüyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te park halindeki 2 tır yandı
        Gaziantep'te park halindeki 2 tır yandı
        Araban'a yeni atanan polisler için yemin töreni düzenlendi
        Araban'a yeni atanan polisler için yemin töreni düzenlendi
        Depremde koyunları telef olan kadın besici, destekle yeniden sürü sahibi ol...
        Depremde koyunları telef olan kadın besici, destekle yeniden sürü sahibi ol...
        Gaziantep'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Gaziantep'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı yönetimi için 932 başvuru
        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı yönetimi için 932 başvuru
        Gaziantep'te "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu
        Gaziantep'te "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu