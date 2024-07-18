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        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu GAÜN Tercih Ofisi'ni ziyaret etti

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) aday öğrencileri bilgilendirmek amacıyla kurulan GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:49
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        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu GAÜN Tercih Ofisi'ni ziyaret etti
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        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) aday öğrencileri bilgilendirmek amacıyla kurulan GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç tarafından ziyaret edildi.

        Gaziantep Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bülent Ağcabay, Dr. Enes Efendioğlu’na Gaziantep Üniversitesinin sunduğu olanaklar ve eğitim kalitesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

        Dr. Enes Efendioğlu ise öğrencilerin doğru tercih yapmaları konusunda önemli bir rehberlik sağlamayı amaçlayan GAÜN’ün Tercih Ofisi’ni değerli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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