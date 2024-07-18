Gaziantep'te Antep fıstığı fiyatlarını etkilemeye çalışanlar hakkında işlem başlatıldı

Gaziantep Valiliği, boz Antep fıstığı fiyatlarını etkilemeye çalışanlar hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni mahsul boz Antep fıstığı fiyatlarını etkileyerek, çiftçileri stokçuluğa sevk etmeye çalışanların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı titiz çalışma sonucu şahısların gerçek kimliği tespit edilmiş ve haklarında adli süreç başlatılmıştır. Gerçek fıstığın değeri piyasa koşullarına göre günlük belirlenmektedir. Fıstık üreticilerimizin bu süreçte piyasayı kendi çıkarlarına göre manipüle etmeye çalışan kişilerin söylemlerine itibar etmemesini önemle rica ederiz. Süreç Valiliğimiz tarafından dikkatle takip edilmektedir."