Gaziantep FK, Cyril Mandouki'yi transfer etti

Mandouki, futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Paris FC takımında forma giyen Mandouki ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.