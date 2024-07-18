Gaziantep FK, Cyril Mandouki'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ön libero Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ön libero Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Paris FC takımında forma giyen Mandouki ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Mandouki, futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Cyril Mandouki'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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