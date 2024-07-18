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        Gaziantep FK, Cyril Mandouki'yi transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ön libero Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 22:40 Güncelleme: 18.07.2024 - 22:40
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        Gaziantep FK, Cyril Mandouki'yi transfer etti
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ön libero Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Paris FC takımında forma giyen Mandouki ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

        Mandouki, futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Açıklamada, "Cyril Mandouki'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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