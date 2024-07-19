Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

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