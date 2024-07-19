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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:30
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

        Operasyonda, ikamet ve arazilerinde yasa dışı Hint keneviri eken 9 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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