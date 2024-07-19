Gaziantep'te gençlere yönelik gezi projesi

Şehitkamil Belediyesi'nin "Gazişehir'den Gazi meclise" projesi kapsamında 18-25 yaş arası gençler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-25 yaş arası üniversiteli gençleri tarihle buluşturmaya yönelik hazırlanan projeyle 1. Meclis, 2. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında gençlerde milli bilinç ve tarih bilinci kazandırılması amaçlanırken, geziye katılmak isteyen gençlerin belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerin, tarihe ve milletin değerlerine sahip çıkmalarını önemsediğini belirterek, "Onların milli duygularla yetişmesini sağlamak ve geleceklerine ışık tutmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Ankara gezisi, gençlerimizin ülkemizin geçmişini daha iyi anlamalarına ve geleceğe daha bilinçli bakmalarına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.