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        Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kozlowski'yi transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:54
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        Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kozlowski'yi transfer etti
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Brighton takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kozlowski ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

        Kozlowski, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Açıklamada, "Kacper Kozlowski'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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