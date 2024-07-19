Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kozlowski'yi transfer etti

Kozlowski, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Brighton takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kozlowski ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

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