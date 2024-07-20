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        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 13 hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 13 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:08
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        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 13 hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 13 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-16 Temmuz tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

        Operasyonda Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde hırsızlık, yağma, kaçakçılık, cinsel istismar ve narkotik suçlarından haklarında 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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