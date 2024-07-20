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        Gaziantep'te traktör ve tarım işçilerini taşıyan araçlara denetim

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından traktör ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:28
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        Gaziantep'te traktör ve tarım işçilerini taşıyan araçlara denetim
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından traktör ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarma timleri tarafından İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde traktör ve tarım işçileri taşıyan araçlara yönelik denetim ve uygulama gerçekleştirildi.

        Traktör, kamyonet ve minibüsten oluşan toplam 106 araç sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 14 sürücüye 64 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 3 kamyonet ve 2 minibüs trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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