Gaziantep'te traktör ve tarım işçilerini taşıyan araçlara denetim

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından traktör ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarma timleri tarafından İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde traktör ve tarım işçileri taşıyan araçlara yönelik denetim ve uygulama gerçekleştirildi.

Traktör, kamyonet ve minibüsten oluşan toplam 106 araç sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 14 sürücüye 64 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 3 kamyonet ve 2 minibüs trafikten men edildi.