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        Gaziantep'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:02
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        Gaziantep'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.M. idaresindeki 27 AYP 234 plakalı motosiklet ile M.S. yönetimindeki 27 SU 956 plakalı motosiklet İslahiye-Hassa kara yolunda çarpıştı.

        Kazada sürücülerle birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Y.S. ile İ.S. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, 2 motosikletin çarpışma anı, sürücülerle yolcuların yola savrulmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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