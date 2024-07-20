Gaziantep'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.M. idaresindeki 27 AYP 234 plakalı motosiklet ile M.S. yönetimindeki 27 SU 956 plakalı motosiklet İslahiye-Hassa kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Y.S. ile İ.S. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, 2 motosikletin çarpışma anı, sürücülerle yolcuların yola savrulmaları yer alıyor.
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