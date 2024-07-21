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        Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:37
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        Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan i çalışmalar neticesinde firari Ş.B'nin Nizip ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

        "Kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Ş.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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