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        Gaziantep'te midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziantep'te midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:08
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        Gaziantep'te midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Gaziantep'te midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

        Mümtaz K. idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi 27090 Nolu Cadde'de Gökhan K. yönetimindeki 27 AUP 895 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Gökhan K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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