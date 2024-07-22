Gaziantep'teki bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, marketlerde yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ve bozulmuş 420 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, marketlerde yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ve bozulmuş 420 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda denetimi yaptı.
Ekipler, denetimlerde son kullanma tarihleri geçmiş veya bozulmuş 420 kilogram pirinç, bulgur ve diğer gıda ürünleri tespit etti.
Bozulmuş ürünler zabıta ekiplerince kent merkezi uzağında boş bir alanda yakılarak imha edildi.
Ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.