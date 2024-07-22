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        Gaziantep'te 1 milyon 450 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 450 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:44
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        Gaziantep'te 1 milyon 450 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 450 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada 1 milyon 450 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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