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        Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalıp yaralanan babanın yüzüne doku nakli

        Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalarak yaralanan babanın yüzüne, bacağından alınan doku nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:30
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        Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalıp yaralanan babanın yüzüne doku nakli
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        Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalarak yaralanan babanın yüzüne, bacağından alınan doku nakledildi.

        İsmail Serçe (36) yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş'ta piknik dönüşü yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için eşiyle aracından indi.

        Bu sırada içinde 2 çocuğu bulunan otomobilin hareket ettiğini gören Serçe, durdurmak isterken aracın altında kalarak yaralandı.

        Akciğeri hasar gören, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yırtıklar oluşan Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Serçe ilk olarak göğüs cerrahi uzmanı Onur Bayrakçı tarafından ameliyata alındı.

        Ardından plastik cerrahi ekibince gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik operasyonla, hastanın bacağından alınan doku yüzüne nakledildi.

        Plastik cerrahi uzmanı Serkan Tokgönül, gazetecilere, hastanın geldiğinde kırık ve yırtıklarının olduğunu belirterek, "Yüzüne bacağından aldığımız dokuyu naklederek iyileştirdik. Şu an üçüncü haftasında, herhangi bir sorun olmadı, güzel geçti ameliyat. Zor bir ameliyattı bizim için. Bu hafta taburcu etmeyi planlıyoruz. 6 ay sonra hastamızda inceltme ameliyatı olacak. Bacağından aldığımız için kalın bir doku. Tekrar bir ameliyat düşünüyoruz." diye konuştu.

        Tokgönül, bu tür operasyonları Gaziantep'te yapabildikleri için gurur duyduklarını dile getirdi.

        Serçe de hastane çalışanlarına teşekkür ederek şunları kaydetti:

        "Pikniğe gittiğimizde yüksek bir yer vardı, uçurum gibi. Eşimle inip manzaraya bakalım dedik, çocuklarım aracın içindeydi. Manzaraya bakarken arkamı döndüm ki araç bana doğru geliyor. Çocukların çığlığını duyunca arabanın önüne atlamak zorunda kaldım. Yoksa araç uçuruma gidiyordu. Çocuklarım da içindeydi, yapmam gerekeni yaptım. Teyzemin eşi de vardı yanımızda, ben aracı durdurmaya çalışırken o da el frenini çekti, araç durdu. Ben aracın altında kaldım. Yüzümde kesik, sıyrık vardı, kaburgalarım kırılmıştı. Yaşadığıma şükrediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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