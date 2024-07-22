Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalıp yaralanan babanın yüzüne doku nakli

Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalarak yaralanan babanın yüzüne, bacağından alınan doku nakledildi.

İsmail Serçe (36) yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş'ta piknik dönüşü yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için eşiyle aracından indi.

Bu sırada içinde 2 çocuğu bulunan otomobilin hareket ettiğini gören Serçe, durdurmak isterken aracın altında kalarak yaralandı.

Akciğeri hasar gören, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yırtıklar oluşan Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Serçe ilk olarak göğüs cerrahi uzmanı Onur Bayrakçı tarafından ameliyata alındı. Ardından plastik cerrahi ekibince gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik operasyonla, hastanın bacağından alınan doku yüzüne nakledildi. Plastik cerrahi uzmanı Serkan Tokgönül, gazetecilere, hastanın geldiğinde kırık ve yırtıklarının olduğunu belirterek, "Yüzüne bacağından aldığımız dokuyu naklederek iyileştirdik. Şu an üçüncü haftasında, herhangi bir sorun olmadı, güzel geçti ameliyat. Zor bir ameliyattı bizim için. Bu hafta taburcu etmeyi planlıyoruz. 6 ay sonra hastamızda inceltme ameliyatı olacak. Bacağından aldığımız için kalın bir doku. Tekrar bir ameliyat düşünüyoruz." diye konuştu.