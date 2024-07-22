Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 1,5 ton Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:28 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 1,5 ton Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde 1500 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Şüphelinin, mağdurun akrabası M.Ö. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreste ele geçirilen 1,5 ton Antep fıstığı sahibine teslim edildi.

        M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 50 milyon dolar
        Bir günde 50 milyon dolar
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Çocuklarını kurtarmak için otomobilinin önüne atladı; yaralanan yüzüne baca...
        Çocuklarını kurtarmak için otomobilinin önüne atladı; yaralanan yüzüne baca...
        TÜBİTAK Başkanı Mandal insan kaynağının önemine dikkati çekti:
        TÜBİTAK Başkanı Mandal insan kaynağının önemine dikkati çekti:
        Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalıp yaralanan babanın yüzün...
        Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalıp yaralanan babanın yüzün...
        Gaziantep'te 1 milyon 450 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Gaziantep'te 1 milyon 450 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Doğal taşların kesimindeki kaybı yapay zeka destekli proje ile minimum yüzd...
        Doğal taşların kesimindeki kaybı yapay zeka destekli proje ile minimum yüzd...
        Gaziantep'teki bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
        Gaziantep'teki bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi