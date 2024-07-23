Gaziantep'te otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Dağ ile aynı araçta bulunan İbrahim Dağ (50), Meryem Dağ, Yusuf Dağ, Emine Dağ, Ali Dağ ve İbrahim Dağ yaralandı.

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