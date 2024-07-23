Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.Ö. (27) idaresindeki 16 ATZ 929 plakalı otomobil Karakaya Mahallesinde M.E.Y. (19) idaresindeki 27 AHB 437 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar bulunan M.E.Y. ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.