ALG Spor'da hesaplar şampiyonluk için yapılıyor

MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu ALG Spor'un kulüp başkanı Ali Gözcü, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını ve hedefe ulaşmak için kenetlendiklerini söyledi.

Gözcü, AA muhabirine, geçen sezon sezonu istedikleri puan ve sıralamada bitiremediklerini anımsatarak, bundan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Geçen sezonun bitimine 6 hafta kala takımın başına teknik direktör Hilmi Bugüner'i getirdiklerini hatırlatan Gözcü, "Bu yıl Hilmi hocamızla devam kararı aldık. Transferleri de hocamızın tavsiyeleri doğrultusunda yapıyoruz. Bu yıl inşallah hocamızla ve yardımcı hocalarımızla yolumuza devam edeceğiz. Geçen seneki gibi hoca değişikliliklerini istemiyoruz. Çünkü istikrar için teknik kadro çok önemli." dedi.

Gözcü, ALG Spor'un her zaman zirveyi hedeflediği ve buna ulaşmak için camia olarak kenetlendiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk hedefimiz var, zaten şampiyon takımız. Buraya gelen oyuncuların hepsi de şampiyonluk hedefiyle geliyor. Biz de camia olarak hedefimiz aynı. Gaziantep halkı da bizim şampiyonluklarımıza alıştığı için onlarda şampiyonluk beklentisi içerisindeler. Yani umarım bu sene geçen seneki hataları yapmayız ki şu ana kadar yapmış olduğumuz transferlerin iyi gittiğini düşünüyorum. Hedeflediğimiz transferleri gerçekleştirdik. Hedefimiz şampiyonluk ve umarım sezonu şampiyon olarak tamamlarız."