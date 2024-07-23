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        ALG Spor'da hesaplar şampiyonluk için yapılıyor

        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu ALG Spor'un kulüp başkanı Ali Gözcü, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını ve hedefe ulaşmak için kenetlendiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:06
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        ALG Spor'da hesaplar şampiyonluk için yapılıyor
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        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu ALG Spor'un kulüp başkanı Ali Gözcü, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını ve hedefe ulaşmak için kenetlendiklerini söyledi.

        Gözcü, AA muhabirine, geçen sezon sezonu istedikleri puan ve sıralamada bitiremediklerini anımsatarak, bundan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Geçen sezonun bitimine 6 hafta kala takımın başına teknik direktör Hilmi Bugüner'i getirdiklerini hatırlatan Gözcü, "Bu yıl Hilmi hocamızla devam kararı aldık. Transferleri de hocamızın tavsiyeleri doğrultusunda yapıyoruz. Bu yıl inşallah hocamızla ve yardımcı hocalarımızla yolumuza devam edeceğiz. Geçen seneki gibi hoca değişikliliklerini istemiyoruz. Çünkü istikrar için teknik kadro çok önemli." dedi.

        Gözcü, ALG Spor'un her zaman zirveyi hedeflediği ve buna ulaşmak için camia olarak kenetlendiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

        "Her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk hedefimiz var, zaten şampiyon takımız. Buraya gelen oyuncuların hepsi de şampiyonluk hedefiyle geliyor. Biz de camia olarak hedefimiz aynı. Gaziantep halkı da bizim şampiyonluklarımıza alıştığı için onlarda şampiyonluk beklentisi içerisindeler. Yani umarım bu sene geçen seneki hataları yapmayız ki şu ana kadar yapmış olduğumuz transferlerin iyi gittiğini düşünüyorum. Hedeflediğimiz transferleri gerçekleştirdik. Hedefimiz şampiyonluk ve umarım sezonu şampiyon olarak tamamlarız."

        - "Altyapıda 200'e yakın lisanslı oyuncumuz var"

        Gözcü, kadın futbolunun bölgede giderek yaygınlaştığını ve bunda ALG Spor'un ciddi katkısının olduğunu söyledi.

        Altyapıya büyük önem verdiklerini ve sürekli bu konuda projeler geliştirdiklerini aktaran Gözcü, şu değerlendirmede bulundu:

        "Gaziantep'te başlattığımız bu kadın futbolundaki başarı bütün kızlarımızı bu yöne teşvik etmiş durumda. Baktığında Gaziantep'te alt ve orta liglerde en az 5 takım var. Bu takımlara oynayan oyuncuların diyebilirim ki yüzde 60'ının yolu ALG Spor'dan geçmiştir. Bu, bizi çok mutlu ediyor. Altyapıda 200'e yakın lisanslı oyuncumuz var ve altyapıya da çok önem veriyoruz. Bu yıl altyapıyla alakalı farklı düşüncelerimiz var. İlerleyen günlerde bununla alakalı bir takım değişiklikler yapabiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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