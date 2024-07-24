Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından fiziki ve teknik takip başlatıldı.

Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.