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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:39
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından fiziki ve teknik takip başlatıldı.

        Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Dedektör köpeklerinin de destek verdiği operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği, 122 tabanca fişeği, 16 av tüfeği fişeği, 23 tabanca yedek parçası, 4 cep telefonu ile SIM kart ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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