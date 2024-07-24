İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, gazetecilerle buluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şahin, sırasıyla Akşehir Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve son olarak ise Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğunu söyledi.

Basınla diyaloglarını sürdürerek kamuoyunun daha doğru bilgiler ile aydınlanması için çaba sarf edeceklerini belirten Şahin, görev süresi boyunca adalet hizmetinin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere bütün kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışacağını ifade etti.