Depremzede çift evlilik kredisiyle yeni yuvalarını kurdu

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te yaşayan Fatih ve Zeynep Kurt çifti, 6 Şubat 2023'teki depremlerin en fazla etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında aldıkları evlilik kredisiyle dünya evine girdi.

Bir süredir evlilik hazırlığı içerisinde olan ve düğün tarihini netleştirmek için evlilik kredisini bekleyen nişanlı çift, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen evlilik kredisi almak için 15 Şubat'ta "Aile Gençlik Fonu"na başvuru yaptı.

Deprem bölgesinde yaşayan ve belirlenen kriterleri taşıyan çift, 26 Mart'ta evlilik öncesi eğitimlerini tamamladıktan sonra 21 Nisan'da evlendi. Fatih ve Zeynep Kurt çifti, Türkiye geneli uygulanması hedeflenen ve deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen projeden ilk faydalanan çiftlerden oldu. Aile ve Gençlik Fonu ile 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira sıfır faizli kredi alan Fatih Kurt, AA muhabirine, düğün masraflarında bu kredinin kendilerine çok büyük katkısının olduğunu söyledi. İnternet sitelerinde ve haberlerde evlilik kredisini gördüğünü, eşiyle birlikte konuşarak bu krediye başvuru yaptıklarını belirten Kurt, "Sürecimiz onaylandıktan sonra bizi eğitime çağırdılar, eğitimi aldıktan ve nikahtan bir ay sonra paramız hesabımıza yattı. Evle ilgili almış olduğum beyaz eşyaların ve mobilyaların taksitleri vardı. Bir eve ne lazımsa ben bunları hep taksitle almıştım. Babam da destek sağladı sağ olsun. Ben de 1,5 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Oturma grubu ve yatak odasını alıp taksitlendirmiştim. Halı, kilim perdenin taksitleri vardı. Onları ödedim, düğün salonuyla ilgili masraflarım vardı. Onları kredi kartıyla ödemiştim para yatınca onun borcunu ödedim." dedi.

- "Evlilik kredisi bize doktorun yazdığı reçete gibi" Kredinin düğün tarihinin öne alınmasında önemli bir etken olduğunu ifade eden Kurt, şunları kaydetti: "Evlilik kredisi bize doktorun yazdığı reçete gibi gerçekten ilaç oldu ve bizim yaralarımızı sardı. Eğer bu kredi olmasaydı ben uzun süre borçlarımı ödeyecektim ve birikim, yatırım yapmam çok zor olacaktı. 1-2 yıl bunların taksidini ödemekle uğraşacaktım. Kredi sayesinde ben bunların taksitlerini ödedim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu krediye imkan sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Zeynep Kurt ise kredinin onaylanmasıyla evlilik sürecine bir adım attıklarını ve düğün tarihlerini biraz daha öne aldıklarını belirtti. Deprem bölgesinde böyle bir destek verildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Kurt, "Evlenen gençlerin şu zamanda böyle bir desteğe ve yardıma ihtiyacı var. Kredi olmasaydı biz de düğünümüzü biraz erteleyebilirdik, şu an borçlarımızı ödeme kolaylığı oldu. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu. - İslahiye ve Nurdağı'nda 170 başvuru onaylandı

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili Sayın Bakanımız 15 Şubat 2024 tarihinde ilk başvuruların alınmasıyla alakalı müjdeyi gençlerimizle paylaşmıştı. Aile müessesesinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, gençlerin girişimciliğinin ve gelişimlerinin desteklenmesi adına Bakanlığımız çok önemli adımlar atıyor. Biz de projeyle ilgili çalışmalarımızın kapsamını günden güne artırmaktayız. İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde şu ana kadar 170 çiftimizin başvurusunu onayladık. Bu çiftlerimizden 69'u kredilerini alarak evliliğe ilk adımlarını attılar."

Zeybek, evlilik süreci ve başlangıcının çok önemli olduğunu, desteklenmesi gereken bir süreç olduğunu, verilen kredinin ödeme koşullarının da gençleri çok rahatlattığını ifade etti. - Çiftlere 2 yıl eğitim veriliyor Şehitkamil Sosyal Hizmet Merkezi Psikolojik Danışmanı Selda Kısa gençlere evlilik öncesi ve sonrası 2 yıl süreyle hukuk, sağlık ve iletişim konularında eğitimler verdiklerini belirterek, "Resmi nikah yapılmadan önce bir evlilik öncesi eğitim programı düzenliyoruz. Evlilikleri desteklemek, çeşitli beceriler edindirmek amacıyla aile içi iletişim, çatışma çözme gibi konularda eğitimler düzenliyoruz. Şu an evliliğin ilk 2 yılını baz aldık. Evlilik öncesi eğitim programı ve sonrasına her ay bir kere olmak üzere aile eğitim programı kapsamında eğitimler düzenliyoruz." dedi.