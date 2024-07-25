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        Gaziantep Basketbol genç ve dinamik kadrosuna güveniyor

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, takım kimyasına uygun, genç ve dinamik oyuncular transfer ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:19
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        Gaziantep Basketbol genç ve dinamik kadrosuna güveniyor
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, takım kimyasına uygun, genç ve dinamik oyuncular transfer ettiklerini söyledi.

        Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç transferde Duşan Cantekin ve Rolands Freimanis'i takımda tuttuklarını, ayrıca 1 yabancı ve 3 yerli oyuncu ile anlaştıklarını belirtti.

        Altyapıdan yetişen 9 oyuncuya yeni sezonda A takımda yer vereceklerini söyleyen Dai, "Yeni sezonda genç ve dinamik bir kadroyla, ağırlıklı kendi altyapı oyuncularımızdan kurulu bir takımla mücadele ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu anlayışla transferlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah sezon sonuna kadar dinamik ve daima mücadele eden bir takım profilini ortaya koyarız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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