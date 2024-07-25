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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 23:16 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:16
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Fıstıklık Mahallesi'nde bir kebapçının önünde husumetli olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Süleyman H. ve İlhan H'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Süleyman H. kurtarılamadı.

        Polis, zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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