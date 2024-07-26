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        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:39
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        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı'nda uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik huzur ve güven çalışması yürüttü.

        Dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde S.A'ya ait valizde 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 500 kilogram kaçak tütün ile 13 bin boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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