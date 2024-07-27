Gaziantep'te sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 bin 200 elektronik sigara kiti, 301 elektronik sigara, 220 paket sigara ele geçildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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