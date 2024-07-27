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        Gaziantep'te sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:20
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        Gaziantep'te sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 14 bin 200 elektronik sigara kiti, 301 elektronik sigara, 220 paket sigara ele geçildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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