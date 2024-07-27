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        Adıyaman'da motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:49
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        Adıyaman'da motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İmamağa, Kayalık ve Siteler mahallerinde 3 farklı motosiklet hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

        Mahallerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişilerin M.Y, Ş.A, ve M.P. olduğunu tespit etti.

        M.Y. ve Ş.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.P'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve Ş.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde 2 şüphelinin motosikleti çalıp götürdükleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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