Adıyaman'da motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

M.Y. ve Ş.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.P'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mahallerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişilerin M.Y, Ş.A, ve M.P. olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İmamağa, Kayalık ve Siteler mahallerinde 3 farklı motosiklet hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

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